В UFC анонсировали бой с участием Армана Царукяна

В крупнейшей бойцовской лиге мира UFC анонсировали поединок с участием российско-армянского бойца, второго номера рейтинга легкой весовой категории Армана Царукяна. Он вступит на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре 22 ноября. Соперником назначен шестой номер рейтинга легкого веса, новозеландец Дэн Хукер.
О данном противостоянии начали говорить уже давно. Хукер оказался единственным топовым бойцом дивизиона, который выразил готовность подраться с Царукяном. Некоторые попросту отказались выступать против армянского спортсмена, назвав его скучным и неинтересным.
Очевидно было, что и титульного шанса Арман пока не получит. Это связано с тем, что в январе ему уже давали такую возможность — он должен был подраться с действующим на тот момент чемпионом Исламом Махачевым. Но буквально за сутки до турнира UFC 311 Царукян снялся с боя из-за травмы спины.
Сейчас дивизион возглавляет экс-чемпион полулегкой весовой категории Илия Топурия. Он завоевал вакантный пояс в июне на турнире UFC 317 в поединке против бразильца Чарльза Оливейры. И, хотя Арман заявлял о желании побороться с новоиспеченным обладателем титула, глава промоушена Дана Уайт пока не готов давать армянину этот шанс.
Последний раз Царукян выходил в октагон в апреле прошлого года. В бою против Чарльза Оливейры он одержал победу раздельным судейским решением. На счету Армана 22 победы и 3 поражения.
Дэн Хукер уже является ветераном лиги — он выступает в UFC с июня 2014 года. За время своей карьеры в промоушене новозеландец ни разу не становился чемпионом, при этом он известен яркими трэш-токами. В его активе 24 победы и 12 поражений.