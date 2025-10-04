Ричмонд
Судейские записки боя Усман — Хьюз: один из судей отдал Нурмагомедову все пять раундов

На турнире PFL Champions Series 3 в Дубае Усман Нурмагомедов единогласным решением судей (50−45, 49−46, 48−47) победил Пола Хьюза и защитил титул в легком весе.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Судья Брайан Майнер отдал Нурмагомедову все пять раундов, Хади Али — все, кроме пятого, Дэррил Рэнсом — первый, третий и четвертый.

Добавим, что Усман трижды за бой попал сопернику балл, но рефери не снял с него балл.

Усман — принц клана Нурмагомедовых. И в этом его проблема.

Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше