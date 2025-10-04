Магомед Анкалаев собрал идеального бойца ММА: «Креативность Топурии, ментальность — от Хабиба»

Борьба? Ислам Махачев. Кардио? Мераб Двалишвили. Ударка? Давайте назовем Петра Яна", — сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.
В ночь на 5 октября Анкалаев проведет титульную защиту против Алекса Перейры. Поединок возглавит турнир UFC 320, который состоится в Лас-Вегасе.
