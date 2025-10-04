Ричмонд
Магомед Анкалаев собрал идеального бойца ММА: «Креативность Топурии, ментальность — от Хабиба»

"Лучшая защита от тейкдаунов? Жозе Альдо. Лучший подбородок? Джастин Гейджи. Скорость? Давайте назовем Тома Аспиналла. Инстинкты? Чарльз Оливейра. Креативность? Илия Топурия. Ментальность? Это железно Хабиб Нурмагомедов.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Борьба? Ислам Махачев. Кардио? Мераб Двалишвили. Ударка? Давайте назовем Петра Яна", — сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.

В ночь на 5 октября Анкалаев проведет титульную защиту против Алекса Перейры. Поединок возглавит турнир UFC 320, который состоится в Лас-Вегасе.

Анкалаев — о поединке с Перейрой: «Буду искать финиш и прикончу этого парня».

Слабости Анкалаева — как взломать чемпиона UFC?

Узнать больше по теме
Биография Магомеда Анкалаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
В марте этого года многие любители спорта впервые для себя открыли имя Магомеда Анкалаева, а помогла им в этом победа спортсмена из России над Алексом Перейрой в титульном поединке. Но и до этого уроженец Дагестана имел высокий статус в UFC. Биография спортсмена — это непростой путь в разных лигах, где доказывать свой уровень иногда приходилось с большим трудом.
Читать дальше