Ян готов к реваншу с Двалишвили: «Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою»

«Хорошая попытка со стороны Кори, но Мераб был лучше. Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Напомним, Двалишвили победил Кори Сэндхагена в главном событии UFC 320. После боя Мераб назвал Яна желаемым следующим соперником.

Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?

Мераб Двалишвили стал первым бойцом, который провел более 100 тейкдаунов в UFC. У него 20 тейкдаунов в бою с Сэндхагеном — второй результат в истории.

Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
