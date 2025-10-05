Перейра — после победы над Анкалаевым: «Сделал то, что не получилось в прошлый раз»

Напомним, Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320 и вернул пояс чемпиона полутяжелого веса.
UFC 320: Перейра нокаутировал Анкалаева, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои.
Перейра нокаутировал Анкалаева за 1,5 минуты!
«Я выложился на всю. Сделал то, что не получилось в прошлый раз», — сказал чемпион полутяжелого веса Алекс Перейра.
