Перейра — после победы над Анкалаевым: «Сделал то, что не получилось в прошлый раз»

«Я выложился на всю. Сделал то, что не получилось в прошлый раз», — сказал чемпион полутяжелого веса Алекс Перейра.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Напомним, Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320 и вернул пояс чемпиона полутяжелого веса.

UFC 320: Перейра нокаутировал Анкалаева, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои.

Перейра нокаутировал Анкалаева за 1,5 минуты!