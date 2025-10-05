Ричмонд
Уайт — о возможном переходе Анкалаева в тяжелый дивизион: «В полутяжах еще есть бои. Но посмотрим»

«Переход Перейры в тяжелый вес? Я не знаю. Здесь, в этом дивизионе, все еще есть бои. Но посмотрим», — сказал президент UFC Дана Уайт.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Магомед Анкалаев проиграл во второй раз в карьере — прервалась победная серия с 2018 года.

Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева за 1,5 минуты — забил локтями в партере.

