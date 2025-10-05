Уайт — о возможном переходе Анкалаева в тяжелый дивизион: «В полутяжах еще есть бои. Но посмотрим»

Магомед Анкалаев проиграл во второй раз в карьере — прервалась победная серия с 2018 года.
Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева за 1,5 минуты — забил локтями в партере.
