Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чимаев вызвал Перейру: «Мы должны закончить наши дела»

«Алекс, поздравляю. Сейчас мы должны закончить наши дела», — написал в соцсетях чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Напомним, Перейра вернул титул чемпиона полутяжелого веса, победив Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320. После боя Алекс заявил о желании перейти в тяжелый дивизион.

Кошмарное поражение Анкалаева: попал под локти Перейры, отдал пояс UFC и всех разозлил.

Уайт — о возможном переходе Перейры в тяжелый дивизион: «В полутяжах еще есть бои. Но посмотрим».

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше