Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чимаев готов драться с Перейрой в тяжелом весе: «Шама, другой супербой тебе не найти. Этот круче всех»

«Я готов драться с тобой в тяжелом весе. Ты не найдешь больше супербой, чем наш. Нет, Шама, этот круче всех», — написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Вчера Чимаев вызвал Перейру на поединок, но Алекс отказался, сказав, что его интересует только поединок в тяжелом весе с Джоном Джонсом.

Напомним, Перейра вернул титул чемпиона полутяжелого веса, победив Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320.

Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?

Уайт — о желании Перейры уйти в тяжелый вес: «Просто не понимаю, зачем это, если только он не планирует уйти на пенсию. Какой смысл? Но если он очень этого хочет, то я поддержу».

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше