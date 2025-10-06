Чимаев готов драться с Перейрой в тяжелом весе: «Шама, другой супербой тебе не найти. Этот круче всех»

Вчера Чимаев вызвал Перейру на поединок, но Алекс отказался, сказав, что его интересует только поединок в тяжелом весе с Джоном Джонсом.
Напомним, Перейра вернул титул чемпиона полутяжелого веса, победив Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320.
Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?
Уайт — о желании Перейры уйти в тяжелый вес: «Просто не понимаю, зачем это, если только он не планирует уйти на пенсию. Какой смысл? Но если он очень этого хочет, то я поддержу».
Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.Читать дальше