Гор Азизян: «Если бы Хабиб был бразильцем, то никто бы не переживал под каким флагом он выходит. Можно выйти с флагом и быть гнидой, а можно без, но быть патриотом своей страны»

Если бы Хабиб был бразильцем, то никто бы не говорил, взял он флаг или нет. В Бразилии так не рассуждают. Можно выйти с флагом и быть гнидой, а можно без, но быть патриотом своей страны. Разное бывает. У нас вот Хамзату Чимаеву что-то говорят, но ведь все знают, что он российский продукт.
Костя Цзю выступал за Австралию — все молчали чего-то. Как только Хамзат — все вспомнили", — сказал тренер Гор Азизян.
Чимаев хочет драться в тяжах, поднявшись на две весовые. Это реально?
«Россия — мой дом!» Бразилец в UFC вышел под «Матушку Землю» и чуть не оторвал сопернику ногу.