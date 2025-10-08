Гор Азизян: «Если бы Хабиб был бразильцем, то никто бы не переживал под каким флагом он выходит. Можно выйти с флагом и быть гнидой, а можно без, но быть патриотом своей страны»

Если бы Хабиб был бразильцем, то никто бы не говорил, взял он флаг или нет. В Бразилии так не рассуждают. Можно выйти с флагом и быть гнидой, а можно без, но быть патриотом своей страны. Разное бывает. У нас вот Хамзату Чимаеву что-то говорят, но ведь все знают, что он российский продукт.