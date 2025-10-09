Хабиб Нурмагомедов: «Мы не приветствуем в команде ленивых людей. Мы тут, чтобы стать лучшими в мире»

Ранее состоялся реванш между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом. Нурмагомедов победил единогласным решением судей. В ноябре Ислам Махачев подерется за пояс в полусреднем дивизионе UFC против Джека Делла Маддалены.
Хабиб Нурмагомедов: «Усман выйдет на пик только через пять-шесть лет. Представьте, каким крутым он тогда будет».
