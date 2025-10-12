Дрозд — о мнении Гарсии, что у Головкина не было больших побед: «Соглашусь. Гена будто недобоксировал. Но он был крутым боксером, одним из лучших в среднем весе»

Однако у каждого боксера свое время. Видимо, по всем правилам и регламентам Головкин для Зала славы соответствует. Выберут — хорошо. Ничего плохого не вижу. Но хотелось бы более звездной карьеры. Хотя он был крутым боксером, одним из лучших в среднем весе, или лучший. С самым тяжелым ударом, это точно", — сказал экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.