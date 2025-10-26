Дана Уайт: «Хотел бы как можно скорее переназначить бой Аспиналла и Гана. Вся эта ситуация — сплошная головная боль»

"Я чувствую то же, что и все. Отличное начало, паршивая развязка. После поединка с Джоном Джонсом многие списали Гана, но сегодня он выглядел просто отлично.
Да, я хотел бы как можно скорее переназначить этот бой. Но вся эта ситуация — сплошная головная боль. Том прямо сейчас направляется в больницу", — сказал президент UFC Дана Уайт.
Ган извинился перед Аспиналлом за тычок в глаз: «Жаль, что так вышло. Но это спорт».
