Дана Уайт: «Хотел бы как можно скорее переназначить бой Аспиналла и Гана. Вся эта ситуация — сплошная головная боль»

Сирил Ган и Том Аспиналл встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Я чувствую то же, что и все. Отличное начало, паршивая развязка. После поединка с Джоном Джонсом многие списали Гана, но сегодня он выглядел просто отлично.

Да, я хотел бы как можно скорее переназначить этот бой. Но вся эта ситуация — сплошная головная боль. Том прямо сейчас направляется в больницу", — сказал президент UFC Дана Уайт.

Ган извинился перед Аспиналлом за тычок в глаз: «Жаль, что так вышло. Но это спорт».

Умар закрыл поражение от Мераба, Волков победил в 50-м бою в карьере — большой турнир UFC в Абу-Даби.