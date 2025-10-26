Ричмонд
Менеджер Волкова оценил перспективу боя за титул UFC

Иван Банников отметил, что многое будет зависеть от состояние здоровья Тома Аспиналла.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Возможный бой россиянина Александра Волкова за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) зависит от реванша между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилом Ганом. Об этом ТАСС заявил менеджер Волкова Иван Банников.

Ранее Волков победил бразильца Жаилтона Альмейду. Бой Аспиналл — Ган был признан несостоявшимся. В первом раунде Ган ткнул Аспиналлу пальцами в глаз, после чего чемпион в тяжелом весе не смог продолжить бой.

«Все зависит от здоровья Тома [Аспиналла], — сказал Банников. — Если серьезного повреждения глаза нет, то скоро реванш, и Саша будет драться с победителем. Если же Том выбывает на длительный срок — возможны различные варианты».

