Хабиб — Умару: «Младший, мы только разгоняемся, еще есть над чем работать, просто продолжим пахать»

Умар Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.
Умар Нурмагомедов: «Хотел бы драться за титул в феврале. Если нет, буду рад подраться с Фигейредо или Захаби».
