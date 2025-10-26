Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб — Умару: «Младший, мы только разгоняемся, еще есть над чем работать, просто продолжим пахать»

«Младший, мы только разгоняемся, нам еще есть над чем работать, просто продолжим пахать», — написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Умар Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов: «Хотел бы драться за титул в феврале. Если нет, буду рад подраться с Фигейредо или Захаби».

Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
Читать дальше