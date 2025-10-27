Умар — о Хабибе: «Я могу пять раз выйти на тренировку ночью из 10 попыток, Хабиб будет там всегда. Он фанатично тренируется»

Я не просто хвалю своего брата. Про Джона Джонса я тоже много хорошего говорю, он один из лучших бойцов в истории. Просто Хабиб не выходил и дрался, а доминировал. Он ломал людей психологически. Находясь под ним, они искали последний глоток, понимая, где оказались. Они знают, что могут нас победить. После половины боя с Хабибом они понимали, что с этим монстром невозможно справиться. И сдавались. В этом разница", — сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.