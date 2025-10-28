Абдулрашид Садулаев: «Я дружу с Хабибом и его командой, но переходить в ММА не собираюсь»

И Хабиб мне говорит: «Давай бой сделаешь? 500 тысяч долларов дают. Выйдешь с Джоном Джонсом». Я ему говорю: «А чего ты так дешево меня?».
И на следующий день Джонс объявляет об уходе из спорта! Я Хабибу говорю: «Зря мы это начали!» Я дружу с командой Хабиба, но переходить в ММА не собираюсь", — сказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.
Садулаев о пропуске ЧМ: «Я продолжу бороться, пока есть здоровье и энергия. Благодарю руководство нашей страны, которое до последнего пыталось помочь».