Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Абдулрашид Садулаев: «Я дружу с Хабибом и его командой, но переходить в ММА не собираюсь»

"Всем это интересно, но я себя в ММА не вижу. Недавно разговаривали с Хабибом, он как раз сидел с Даной Уайтом в Азербайджане. Я поговорил с Даной.

Календарь боев MMA и все о бойцах

И Хабиб мне говорит: «Давай бой сделаешь? 500 тысяч долларов дают. Выйдешь с Джоном Джонсом». Я ему говорю: «А чего ты так дешево меня?».

И на следующий день Джонс объявляет об уходе из спорта! Я Хабибу говорю: «Зря мы это начали!» Я дружу с командой Хабиба, но переходить в ММА не собираюсь", — сказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

Садулаев о пропуске ЧМ: «Я продолжу бороться, пока есть здоровье и энергия. Благодарю руководство нашей страны, которое до последнего пыталось помочь».