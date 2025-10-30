Раузи раскритиковала фанатов ММА: «Стоит бойцу проиграть, как от него тут же отворачиваются. Так было с Сильвой, так было с Емельяненко»

Федор Емельяненко — один из величайших бойцов всех времен. Но как только он начал проигрывать, с ним произошло то же самое: «Федор никогда не был крутым, бла-бла-бла». И единственная причина, почему фанаты MMA до сих пор боготворят Хабиба Нурмагомедова — это то, что он завершил карьеру до того, как достиг своего предела.