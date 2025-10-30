«Прилетел в Америку. Посмотрим, как у них обстановка». Хабиб присоединился к лагерю Махачева

«Прилетел в Америку. С завтрашнего дня уже вступаем в процесс тренировочный. Осталось чуть больше двух недель до боя. Посмотрим, как у них обстановка в зале. Посмотрим, как они себя здесь на ковре чувствуют», — сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.