«Прилетел в Америку. Посмотрим, как у них обстановка». Хабиб присоединился к лагерю Махачева

Напомним, что в ночь на 16 ноября Ислам Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.
Махачев — о подготовке к бою с Маддаленой: «Очень тяжелый лагерь. Креатин, протеин — много ем после каждой тренировки, трудно набирать вес».
Макгрегор — Маддалене: «С Махачевым будет легко справиться в этом весе, ты нокаутируешь его за пять минут».
