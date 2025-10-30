Ричмонд
«Прилетел в Америку. Посмотрим, как у них обстановка». Хабиб присоединился к лагерю Махачева

«Прилетел в Америку. С завтрашнего дня уже вступаем в процесс тренировочный. Осталось чуть больше двух недель до боя. Посмотрим, как у них обстановка в зале. Посмотрим, как они себя здесь на ковре чувствуют», — сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Напомним, что в ночь на 16 ноября Ислам Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

Махачев — о подготовке к бою с Маддаленой: «Очень тяжелый лагерь. Креатин, протеин — много ем после каждой тренировки, трудно набирать вес».

Макгрегор — Маддалене: «С Махачевым будет легко справиться в этом весе, ты нокаутируешь его за пять минут».

Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше