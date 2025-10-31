Раузи — о Рогане: «Он не эксперт в MMA и никогда не дрался. Тхэквондо — это не бои»

Напомним, комментатор UFC Роган владеет вторым даном по тхэквондо.
Раузи раскритиковала фанатов ММА: «Стоит бойцу проиграть, как от него тут же отворачиваются. Так было с Сильвой, так было с Емельяненко».
Джо Роган: «Джонс против Перейры стал бы величайшим боем в истории человечества».
