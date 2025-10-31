Марио Баутиста: «Надеялся, что Хабиб загоняет Умара»

Умар Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.
В январе Умар проиграл Двалишвили единогласным решением судей.
Хабиб — Умару: «Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счет брата. Ты поднимешься позже, но сам. Олды поймут».
Умар — о Хабибе: «Я могу пять раз выйти на тренировку ночью из 10 попыток, Хабиб будет там всегда. Он фанатично тренируется».
