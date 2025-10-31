Ричмонд
Марио Баутиста: «Надеялся, что Хабиб загоняет Умара»

«Хабиб [Нурмагомедов], вероятно, был зол после поражения Мерабу [Двалишвили], и он просто заставил Умара пахать. Звучит хорошо, но я надеялся, что он загоняет его», — сказал боец UFC Марио Баутиста.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Умар Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.

В январе Умар проиграл Двалишвили единогласным решением судей.

Хабиб — Умару: «Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счет брата. Ты поднимешься позже, но сам. Олды поймут».

Умар — о Хабибе: «Я могу пять раз выйти на тренировку ночью из 10 попыток, Хабиб будет там всегда. Он фанатично тренируется».

