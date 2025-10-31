Ричмонд
Тренер Шары Буллета: «Все качества, которые есть у Хабиба, я не вижу в Федоре и Шлеменко»

"Все качества, которые есть у Хабиба, я не вижу в Федоре Емельяненко и Александре Шлеменко. Мне будет спокойнее, если мои бойцы будут похожи на Хабиба, а не на Шлеменко или Емельяненко. Это мое мнение.

В словах Хабиба нет двусмысленности, мне легче его понять его, чем других. Я сужу о характере человека по тому, как он относится к тренеру. Хочу, чтобы мои бойцы были похожи на Нурмагомедова. Я должен воспитать бойцов так, чтобы мои спортсмены были полезны обществу", — сказал тренер Гор Азизян.

