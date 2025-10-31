Тренер Шары Буллета: «Все качества, которые есть у Хабиба, я не вижу в Федоре и Шлеменко»

"Все качества, которые есть у Хабиба, я не вижу в Федоре Емельяненко и Александре Шлеменко. Мне будет спокойнее, если мои бойцы будут похожи на Хабиба, а не на Шлеменко или Емельяненко. Это мое мнение. Может быть, я и не прав. Время покажет, кто прав, а кто — нет.