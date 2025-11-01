Ричмонд
Ислам Махачев: «Взял бы на уличную драку Веласкеса и Хабиба. Кормье можно использовать в качестве щита»

— Арман Царукян сказал, что на уличную драку возьмет тебя, Хабиба и Чимаева. Ты с собой кого бы взял на драку?

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

— Я бы взял Кейна Веласкеса, Даниэля Кормье и Хабиба. Там нужны большие. На улице бороться нельзя.

— Кормье не слишком ли староват для драки?

— Его можно вперед пустить как щит, — сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что в ночь на 16 ноября Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

Ислам Махачев: «Было бы неплохо подраться с Топурией. Но мне неинтересно гонять вес до 70 кг, опять себя мучить».

Махачев — о Нью-Йорке: «Нигде в мире не видел, чтобы так дорого стоила аренда жилья».

