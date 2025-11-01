Ислам Махачев: «Взял бы на уличную драку Веласкеса и Хабиба. Кормье можно использовать в качестве щита»

— Я бы взял Кейна Веласкеса, Даниэля Кормье и Хабиба. Там нужны большие. На улице бороться нельзя.
— Кормье не слишком ли староват для драки?
— Его можно вперед пустить как щит, — сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Напомним, что в ночь на 16 ноября Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.
Ислам Махачев: «Было бы неплохо подраться с Топурией. Но мне неинтересно гонять вес до 70 кг, опять себя мучить».
Махачев — о Нью-Йорке: «Нигде в мире не видел, чтобы так дорого стоила аренда жилья».
Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше