«Филадельфия». Хабиб и Махачев сфотографировались на фоне статуи Рокки Бальбоа

«Филадельфия», — подписал публикацию Нурмагомедов.
Статуя находится на территории художественного музея Филадельфии, который неоднократно появлялся в сценах серии фильмов «Рокки».
Напомним, что в ночь на 16 ноября Ислам Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.
Я прогулялся по культовым местам из «Рокки». А также встретился с одним из создателей фильма.
Сильвестр Сталлоне вручил Дональду Трампу пояс WBC.
