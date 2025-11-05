ФБР проводит расследование возможного договорного боя на турнире UFC

«Компания, специализирующаяся на мониторинге ставок, сообщила, что в этом бою происходят какие-то необычные события, — сказал Уайт. — После этого мы звонили бойцу и его представителю и спросили: “Что происходит? Какие-то странные действия со ставками в вашем бою. Вы травмированы? Вы кому-нибудь должны деньги? Кто-нибудь к вам обращался?” И он ответил: “Нет, конечно же, я побью этого парня”. Поэтому мы сказали: “Хорошо”.