Ислам Махачев: «Психологи говорят, что нельзя крикнуть на ребенка, по попе ударить, психика ломается. А что, мы с Хабибом психически ненормальные?»

«Буду так же строг со своими детьми, как мой отец. Сегодня появились психологи… Нельзя крикнуть на ребенка, нельзя по попе ударить. Говорят, психика ломается. А что, мы с Хабибом психически ненормальные люди? У нас отцы были строгими. Наоборот, мне кажется», — сказал Махачев.
Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» — «Реал» с Махачевым: «Вот с такими дровами приходится футбол смотреть».
