Ислам Махачев: «Психологи говорят, что нельзя крикнуть на ребенка, по попе ударить, психика ломается. А что, мы с Хабибом психически ненормальные?»

Экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о воспитании детей.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Буду так же строг со своими детьми, как мой отец. Сегодня появились психологи… Нельзя крикнуть на ребенка, нельзя по попе ударить. Говорят, психика ломается. А что, мы с Хабибом психически ненормальные люди? У нас отцы были строгими. Наоборот, мне кажется», — сказал Махачев.

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» — «Реал» с Махачевым: «Вот с такими дровами приходится футбол смотреть».

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше