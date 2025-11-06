Ислам Махачев: «Психологи говорят, что нельзя крикнуть на ребенка, по попе ударить, психика ломается. А что, мы с Хабибом психически ненормальные?»

«Буду так же строг со своими детьми, как мой отец. Сегодня появились психологи… Нельзя крикнуть на ребенка, нельзя по попе ударить. Говорят, психика ломается. А что, мы с Хабибом психически ненормальные люди? У нас отцы были строгими. Наоборот, мне кажется», — сказал Махачев.