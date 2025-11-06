Ричмонд
Исраэль Адесанья: «Махачев лучше Хабиба в ударной технике»

Исраэль Адесанья рассказал, в чем Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Думаю, Махачев лучше Хабиба в ударной технике. У него более чистая ударная техника», — сказал экс-чемпион UFC Адесанья.

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

«Вот с такими дровами футбол смотрю». Хабиб устроил экзамен Махачеву — тот не справился.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше