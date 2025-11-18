Арман Царукян: «Топурия опаснее Маддалены. Он почти всех роняет. Это не проходной бой для Махачева»

«Бой с Топурией будет проходным для Ислама? Не факт. Думаю, что Илия опаснее Маддалены. Из-за антропометрии и у Топурии гораздо тяжелее удар. Джек реже нокаутирует, а Илия почти всех роняет», — сказал Царукян.
Напомним, Ислам Махачев победил судейским решением Джека Делла Маддалену на UFC 322.
Уайт — о возможности следующего поединка Махачева с Топурией: «Не знаю. Зависит от планов Ислама».
Топурия после победы Махачева над Маддаленой: «Какой провал чемпиона… Ислам, ты самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем все больше уверен, что уложу тебя спать».
