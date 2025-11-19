Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб — о следующем бое Махачева: «Думаю, после Рамадана»

«Думаю, подерется уже после Рамадана. До Рамадана осталось три месяца [начнется в феврале]. Если драться до Рамадана, то надо уже готовиться», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Календарь боев MMA и все о бойцах

На UFC 322 Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом полусреднего весе. После боя Махачев заявил, что готов подраться в Белом доме на турнире в июне-2026.

С кем дальше драться Махачеву?

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше