Хабиб — о следующем бое Махачева: «Думаю, после Рамадана»

На UFC 322 Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом полусреднего весе. После боя Махачев заявил, что готов подраться в Белом доме на турнире в июне-2026.
С кем дальше драться Махачеву?
Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше