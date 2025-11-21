Ричмонд
В UFC отказались вести переговоры с Федором Емельяненко

В организации согласились общаться только через менеджера.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отказался вести переговоры с Федором Емельяненко о бое члена его команды Вадима Немкова. Об этом Немков рассказал ТАСС.

Ранее Немков подписал новый контракт с лигой Professional Fighting League (PFL).

«Сначала мы зашли через несколько человек, — сказал Немков. — Нам просто-напросто сказали, что не хотят дела иметь с командой Федора. Потом мы нашли менеджера и зашли через него. Ему сказали: “Ладно, мы с ними будем работать, но напрямую контакта никакого не будет — ни с Федором, ни с бойцом. Только через менеджера — все”».