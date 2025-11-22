Ричмонд
Дуров сообщил, что папахи Хабиба Нурмагомедова будут проданы на аукционе в Telegram

Папахи бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова будут проданы на аукционе в Telegram. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Легендарные папахи Хабиба — это коллекционные предметы, символизирующие традиции, свободу и уважение. Как говорит сам непобежденный чемпион: “Некоторые подарки обладают не только ценностью, но и смыслом”, — написал Дуров в личном канале.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах — 29−0.

В июле 2022 года Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.

Хабиб и Дуров теперь друзья? Готовят проект для телеграма и хотят вместе тренироваться.

Папаха Хабиба стала культом. Он предпочел ее деньгам от рекламы.