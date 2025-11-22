Дуров сообщил, что папахи Хабиба Нурмагомедова будут проданы на аукционе в Telegram

«Легендарные папахи Хабиба — это коллекционные предметы, символизирующие традиции, свободу и уважение. Как говорит сам непобежденный чемпион: “Некоторые подарки обладают не только ценностью, но и смыслом”, — написал Дуров в личном канале.
В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах — 29−0.
В июле 2022 года Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.
Хабиб и Дуров теперь друзья? Готовят проект для телеграма и хотят вместе тренироваться.
Папаха Хабиба стала культом. Он предпочел ее деньгам от рекламы.