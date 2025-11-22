Ричмонд
Роднина о том, кто является лицом российского спорта: Овечкин или Махачев: «Я обо всем сужу по цифрам. Александр уже 20 лет на слуху, побил рекорд Гретцки. Это вам ничего не говорит?»

Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мыслями о хоккеисте «Вашингтона» Александре Овечкине и бойце UFC Исламе Махачеве.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс

— Кто в мире является лицом российского спорта: Овечкин или Махачев? Кто больше обсуждается?

— Лично я никого не обсуждаю. Это разные виды спорта, их невозможно сравнивать. Почему вы хотите выставить их в один ряд?

Сколько Овечкин выступает уже за «Вашингтон»?

— С 2005 года.

— Россиянин уже 20 лет лидирующий, доминирующий в НХЛ. А теперь возьмите вашего Махачева.

— Он на слуху где-то с 2019 года.

— Вот вам и ответ. Я обо всем сужу по цифрам. Спорт интересен цифрами и результатами.

Я не умаляю достижений Махачева, но Овечкин в НХЛ уже 20 лет на слуху. Александр побил рекорд легенды Северной Америки — Уэйна Гретцки. Неужели это вам ничего не говорит? — сказала Роднина.

