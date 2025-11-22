Ричмонд
Гэрри обратился к Махачеву: «Я лучший в мире. Ты обязан провести титульную защиту против меня»

Боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри обратился к Исламу Махачеву после победы над Белалом Мухаммадом.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Поединок между Гэрри и Мухаммадом состоялся в соглавном событии UFC Qatar. Гэрри победил единогласным решением судей.

"Я великолепен в стойке, великолепен в партере. Я только что побил Белала Мухаммада — человека, который занимает первую строчку в рейтинге дивизиона. Выше него только один боец — Ислам Махачев. Белал не смог перевести меня в партер. Ислам, попробуй сделать это ты.

Говорю прямо: я лучший в мире. И ты, Ислам, обязан провести защиту против меня. Ты пришел в мой дивизион, поэтому назови место — и я буду там. Обещаю, что займу твое место на троне. Поставь подпись в контракте. Скоро увидимся", — сказал Гэрри.

Новый поход Царукяна за поясом UFC: преграда — экс-соперник Махачева.

