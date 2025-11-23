Ричмонд
Арман Царукян: «Все знают, что я должен получить титульный бой. Стану чемпионом и побью все рекорды UFC»

Боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян прокомментировал победу над Дэном Хукером.

Источник: Спортс"

Поединок между Царукяном и Хукером состоялся в главном событии турнира UFC Qatar. Царукян победил удушающим приемом во втором раунде.

"Хочу поблагодарить Дэна за поединок. Он единственный, кто согласился подраться со мной — остальные сбежали. В этом дивизионе есть только один претендент — это я. Все знают, что я должен получить титульный бой. Я готов выступить в конце января — просто пришлите мне контракт. Я буду там.

Хукер — жесткий соперник. Он нанес несколько хороших ударов, но я знал, что смогу с ними справиться. Понимал, что мои навыки в борьбе и стойке находятся на другом уровне. Я лучший в мире. Стану чемпионом, проведу много титульных защит и побью все рекорды UFC", — сказал Царукян.

