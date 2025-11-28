Официально: поединок Пимблетта и Гейджи за временный титул в легком весе возглавит UFC 324

Ивент состоится в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, штат Невада.
Пимблетт (23−3) в последний раз дрался в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде. Он идет на серии из семи побед в UFC.
Гейджи (26−5) в марте выиграл у Рафаэля Физиева единогласным решением судей.
Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия ранее сообщил, что возьмет перерыв в выступлениях.
Даниэль Кормье: «В UFC хотели свести Пимблетта с Гейджи. Победа превратила бы его в претендента».
Уайт — о требовании Гейджи назначить ему титульный бой: «Если ты думаешь о выходе на пенсию, то, наверное, стоит уйти.. Такие ультиматумы — это довольно странно».