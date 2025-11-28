Харрисон встретится с Нуньес в соглавном событии UFC 324. Ядун подерется с О’Мэлли в основном карде

В соглавном событии ивента пройдет титульный поединок в женском легчайшем весе между Кайлой Харрисон (19−1) и Амандой Нуньес (23−5).
Предстоящая защита титула станет для Харрисон первой. Нуньес в последний раз дралась в июне-2023, когда выиграла у Ирен Алданы.
В основном карде турнира также подерутся бойцы легчайшего дивизиона Сун Ядун (22−8−1) и Шон О’Мэлли (18−3).
Ядун не дрался с февраля, когда победил Генри Сехудо техническим решением. О’Мэлли идет на серии из двух поражений.
Бой Пэдди Пимблетта и Джастина Гейджи за временный титул в легком весе возглавит UFC 324.
Аманда Нуньес и Кайла Харрисон провели первый стердаун.