Официально: реванш между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит UFC 325

Биография Александра Волкановски: карьера и личная жизнь бойца UFC

В мире смешанных единоборство то и дело зажигаются новые звёзды. Количество весовых категорий и промоушенов только располагает к этому. Но много ли вы знаете бойцов с прозвищем «Великий»? Александр Волкановски своей карьерой точно заслужил такой лестный эпитет. Расскажем о биографии бойца в нашем материале.