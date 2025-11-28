Ричмонд
Официально: реванш между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит UFC 325

Поединок за пояс чемпиона UFC в полулегком весе между Александром Волкановски и Диего Лопесом состоится в главном событии UFC 325.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Ивент пройдет в ночь на 31 января в Сиднее (Австралия).

Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между ними состоялся в апреле — тогда Александр победил единогласным решением судей.

После этого Лопес встретился с Джином Силвой, победив техническим нокаутом во втором раунде.

Александр Волкановски: «Многие люди говорили, что Силва очень опасен. Я показал вам, что могу вышвырнуть этих современных бойцов».

Лопеc готов подраться с Волкановски в декабре: «Я не из тех, кому нужно три-четыре месяца на подготовку».

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкановски: карьера и личная жизнь бойца UFC
В мире смешанных единоборство то и дело зажигаются новые звёзды. Количество весовых категорий и промоушенов только располагает к этому. Но много ли вы знаете бойцов с прозвищем «Великий»? Александр Волкановски своей карьерой точно заслужил такой лестный эпитет. Расскажем о биографии бойца в нашем материале.
Читать дальше