Официально: реванш между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит UFC 325

Ивент пройдет в ночь на 31 января в Сиднее (Австралия).
Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между ними состоялся в апреле — тогда Александр победил единогласным решением судей.
После этого Лопес встретился с Джином Силвой, победив техническим нокаутом во втором раунде.
Александр Волкановски: «Многие люди говорили, что Силва очень опасен. Я показал вам, что могу вышвырнуть этих современных бойцов».
Лопеc готов подраться с Волкановски в декабре: «Я не из тех, кому нужно три-четыре месяца на подготовку».
