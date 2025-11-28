Ричмонд
Монсону при въезде в Молдавию предлагали отказаться от упоминания России

Также ему велели закрасить татуировку с буквой Z.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) и депутату Джеффу Монсону при въезде в Молдавию предлагали не упоминать Россию и закрасить татуировку с буквой Z. Об этом Монсон сообщил ТАСС.

Ранее спортсмена не впустили в Молдавию на поединок по кикбоксингу.

«Меня и моего тренера задержали в аэропорту в Молдавии и отказали во въезде, — сказал Монсон. — Они предлагали мне закрасить мою татуировку с буквой Z при помощи макияжа. Также мне сказали не говорить о России во время пресс-конференции. Все это оскорбительно для меня».

29 ноября в Кишиневе Монсон должен был провести бой по правилам кикбоксинга на турнире организации FEA.