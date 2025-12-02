«Подошли “привет-привет” и сели каждый со своими командами». Ян и Двалишвили встретились в UFC PI

«Петр Ян с Мерабом пересеклись в UFC PI, никто не успел это снять. Было прямо возле меня. Я хотел к себе в телеграм выложить видео встречи, кружок, такого бы точно ни у кого не было, и у меня сел телефон прямо в этот момент. Но они подошли “привет-привет” и сели каждый за свой стол со своими командами. Спокойно подошли и поздоровались», — сказал Артем Белах.