Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес подерутся 21 февраля в главном событии UFC Houston

В феврале Стрикленд проиграл решением Дрикусу дю Плесси.
Эрнандес в августе победил удушающим приемом Романа Долидзе.
UFC в марте проведет турнир серии Fight Night в Лондоне.
Шон Стрикленд: «Отказался драться с Эрнандесом в Австралии. Давайте лучше организуем бой в США».
