Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

Бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшей и легчайшей категориях Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

Календарь боев MMA и все о бойцах

На UFC 323 Сехудо проиграл судейским решением Пэйтону Тэлботту. Это четвертое поражение Генри подряд.

Всего на счету Сехудо 16 побед и пять поражений в MMA. В феврале ему исполнится 39 лет.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше