Двалишвили после поражения Яну: «Хочу реванш. Я должен вернуться. Сегодня я попробовал устроить шоу. Не хочу показывать скучную борьбу»

«Хочу реванш. Я должен вернуться. Сегодня я попробовал устроить шоу. Не хочу показывать скучную борьбу», — сказал Двалишвили.
Напомним, Ян победил Двалишвили судейским решением на UFC 323 и выиграл пояс легчайшего дивизиона. Мераб одолел Яна в марте 2023-го.
Петр Ян вернул пояс чемпиона UFC спустя 4 года и 9 месяцев.
Ян после победы над Двалишвили: «Очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона. Привет моей стране — России».
