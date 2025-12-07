Ричмонд
Павел Дуров отреагировал на победу Петра Яна в титульном поединке UFC

Российский боец Петр Ян завоевал титул чемпиона в легчайшем весе, одержав победу над Мерабом Двалишвили.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

ТАСС, 7 декабря. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров рад победе россиянина Петра Яна над грузином Мерабом Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Дуров сообщил в соцсети Х.

Ян единогласным решением судей победил Двалишвили на турнире UFC в Лас-Вегасе и завоевал титул чемпиона в легчайшем весе.

«Рад видеть, как мой приятель по спортзалу выигрывает титул UFC», — написал Дуров, опубликовав совместную фотографию с бойцом.

Яну 32 года, на его счету 20 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах. Он первым из россиян смог вернуть звание чемпиона в UFC, ранее спортсмен смог завоевать титул в легчайшем весе в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022-го россиянин уступил представителю США в реванше раздельным решением судей.

Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
