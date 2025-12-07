Ричмонд
Хабиб посетил матч «Краснодар» — ЦСКА и сфотографировался с Галицким

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов присутствует на матче «Краснодара» и ЦСКА, сообщает ТАСС.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Игра 18-го тура Мир РПЛ проходит на «Ozon Арене» (1:1, перерыв).

Перед началом матча Хабиб сфотографировался с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.