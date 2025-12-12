Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий бой Ян — Двалишвили может пройти весной

Российский боец заявил, что грузин хочет провести бой весной, а не летом, как предлагает UFC.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Третий поедиок между обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили может пройти весной 2026 года. Об этом Ян заявил на пресс-конференции.

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей 7 декабря. В 2023 году Двалишвили выиграл в первом бою у Яна единогласным решением судей.

«Я слышал, что UFC пообещал Мерабу матч-реванш и планирует его на лето. Мераб хочет весной провести поединок, поэтому мы будем готовы [провести бой], как только руководство анонсирует и решит», — сказал Ян.

Яну 32 года, на его счету 20 побед и 5 поражений в MMA. Он первым из россиян смог вернуть звание чемпиона UFC, ранее спортсмен смог завоевать титул в легчайшем весе в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022 года россиянин уступил представителю США в бою-реванше раздельным решением судей.

Двалишвили 34 года, он одержал 21 победу и потерпел 5 поражений в смешанных единоборствах. Грузин стал чемпионом в сентябре 2024 года после победы над американцем Шоном О’Мэлли единогласным решением судей. После этого он трижды защитил чемпионский титул.

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше