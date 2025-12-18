Ричмонд
Чемпион PFL Мовлид Хайбулаев дисквалифицирован на год из-за проваленного допинг-теста. Его лишили титула

35-летний российский чемпион PFL в полулегком весе Мовлид Хайбулаев дисквалифицирован на год. Он провалил допинг-тест, о чем сообщили в USADA.

У Хайбулаева положительный тест на рекомбинантный эритропоэтин (rEPO). Проба была взята во время финала Гран-при PFL 1 августа.

Дисквалификация Хайбулаева началась с 1 августа этого года, он не сможет драться до 1 августа 2026 года.

PFL уже сообщила, что лишила Хайбулаева титула: "PFL была уведомлена Антидопинговым агентством США о том, что Мовлид Хайбулаев сдал положительный тест на запрещенное вещество после боя в финале Гран-при полулегковесов. В соответствии с правилами и регламентом PFL, Хайбулаев дисквалифицирован и лишается статуса чемпиона PFL.

PFL придерживается политики нулевой терпимости к использованию веществ, повышающих спортивные результаты, и остается полностью приверженной самым высоким стандартам честной конкуренции, безопасности спортсменов и целостности спорта".

Хайбулаев — после победы в финале Гран-при PFL: «Я одолел трех чемпионов, вы должны признать меня лучшим бойцом. Я из команды Хабиба. Мы слабее не становимся».