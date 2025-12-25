Монсон назвал ненавистную вещь в России

Спортсмен заявил, что ему не нравится, что в России нужно снимать обувь при входе в квартиру. «Если вы заходите в чей-то дом в Америке, вы вытираете ноги о коврик, сразу входите в дом», — рассказал он.
В мае 2023 года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В 2016-м боец стал гражданином Луганской народной республики. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Кроме того, боец является почетным гражданином Абхазии.
54-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. Он одержал 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.
