Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чимаев — лучший боец современности. Он бы “разобрал” и Хабиба, и Махачева». Форвард «Салавата» Фаизов о единоборствах

19-летний нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов назвал Хамзата Чимаева лучшим бойцом современности.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

— В детстве вы выбирали между боксом и хоккеем. Почему вообще появился такой выбор?

— Я люблю ММА и UFC. В детстве очень нравился Майк Тайсон, поэтому выбирал между боксом и хоккеем.

Встал на коньки по стопам старшего брата, который тоже занимался этим видом спорта. У меня сразу начало получаться, и я остался в хоккее.

— За кем-то кроме Тайсона следили?

— Позже стал наблюдать за Хабибом Нурмагомедовым. Сейчас в UFC я фанат Чимаева.

Еще мне нравится Ислам Махачев, но все же считаю Хамзата лучшим бойцом современности. По моему мнению, он бы «разобрал» и Нурмагомедова (в его лучшие годы), и Махачева.

— А кого считаете лучшим действующим боксером?

— Джервонта Дэвис очень хорош. Стиль Райана Гарсии мне симпатичнее, но пару лет назад он проиграл как раз-таки Дэвису, поэтому назову его, — сказал Артур Фаизов.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше