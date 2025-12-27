Ричмонд
Махачев — о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого — “покупайте, чтобы заработать в будущем”

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал о сотрудничестве между Хабибом Нурмагомедовым и мессенджером Telegram.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Ранее Конор Макгрегор обвинил Нурмагомедова в обмане фанатов из-за продаж виртуальных папах.

— Расскажи про сотрудничество с Telegram. И какие впечатления от Павла Дурова?

— Я с Павлом Дуровым не встречался. Но Telegram мне понравился. В этом году я начал вести Telegram-канал. Туда можно закидывать долгие видео, интересные. Чтобы фанатам было интересно. Мне интересно вести… Вся история, чем ты занимаешься, там сохраняется, можешь пролистать, просто посмотреть.

— А что Telegram хочет делать в сотрудничестве с UFC?

— Так же, как было с Хабибом, наверное. Создавать подарки. Чтобы каждый мог приобрести. Чтобы у него были эти мини-подарки. Наверное, то же самое и с UFC. Знаю, что и насчет меня какие-то переговоры идут — насчет эксклюзивного сотрудничества. Наверное, тоже будут создаваться какие-то маленькие подарки.

Помните, когда Хабиб это запостил, многие люди Конору сказали, что это скам какой-то. Это никакой не скам. Человек может купить — и просто подарить кому-то — и все. Там не было такого, что «покупайте, чтобы заработать в будущем», — как с криптовалютами, например. Это вообще другая тема, — сказал Махачев.

«Мошенничество на имени покойного отца — позор». Новая перепалка Хабиба и Конора — из-за цифровых папах в телеграме.

Ислам Махачев: «Думаю, что подерусь после Рамадана — апрель-июнь. Если поставят в Белый дом, то подожду».

Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
