Роган сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам — на другом уровне. Он еще на одну ступень выше»

Комментатор UFC Джо Роган сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

"Хабиб — один из величайших бойцов всех времен. Без всяких сомнений. Но разница между Хабибом и Исламом в том, что у Ислама элитная работа в стойке. У Хабиба была очень хорошая ударная техника, но Ислам нокаутировал Волкановски хай-киком — такого в арсенале Хабиба просто не было.

Ислам — на другом уровне. Он еще на одну ступень выше. Он может нокаутировать тебя в стойке, нокаутировать на земле, задушить, перевести в партер. Он огромен для своей весовой категории. Здесь слишком много факторов. Даже когда ты работаешь в стойке, ты постоянно думаешь о его борьбе", — сказал Роган.

В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

Джокович сфотографировался с Хабибом и Махачевым на Globe Soccer Awards.

Махачев выложил фото с чемпионскими поясами: «2025 год был урожайным».