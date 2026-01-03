Ричмонд
«У нас есть правило: если ты молодой, ты всегда неправ». Хабиб рассказал, как стал лидером своей команды

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как стал лидером своей команды.

Источник: Спортс"

«У нас есть правила. По нашим правилам, если ты молодой — ты всегда неправ. Тот, кто старше, всегда прав. Есть правила, и ты обязан им следовать. И вот каким-то образом, когда я закончил карьеру, я стал самым старшим в команде. Я сказал себе: “Хорошо. Значит, я должен взять на себя лидерство”. А кто еще это сделает?

Смотрю вокруг и думаю: «Кто здесь?» Все моложе меня. А моего отца больше нет«. Понял, что должен вести эту команду и продолжать дело отца, его наследие. Некоторые люди на такое не способны. Но я был готов», — сказал Нурмагомедов.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах — 29−0.

Хабиб Нурмагомедов: «Не думал о возвращении после ухода из MMA. Это было очень ясное решение».

Хабиб считает, что американцы устали от дагестанских бойцов: «Все эти Нурмагомедовы и Магомедовы приходят в UFC и побеждают. Им не нравится трэшток. Они просто разбивают соперников и забирают деньги».

