«У нас есть правило: если ты молодой, ты всегда неправ». Хабиб рассказал, как стал лидером своей команды

«У нас есть правила. По нашим правилам, если ты молодой — ты всегда неправ. Тот, кто старше, всегда прав. Есть правила, и ты обязан им следовать. И вот каким-то образом, когда я закончил карьеру, я стал самым старшим в команде. Я сказал себе: “Хорошо. Значит, я должен взять на себя лидерство”. А кто еще это сделает?